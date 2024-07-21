Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişi aranıyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:49
Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişi aranıyor

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşı dökerken ekiplerin çalışması sürüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı