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Adana'da Korsan Otoparkçılık Yapan Zanlı Yakalandı

Adana'da korsan otoparkçılık yapan bir kişi, sivil polislerden ücret talep ederken yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:35
Adana'da Korsan Otoparkçılık Yapan Zanlı Yakalandı

Adana'da Korsan Otoparkçılık Operasyonu

Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden yasal olmayan bir şekilde para alan bir zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir kişinin yasadışı olarak sürücülerden "otopark ücreti" talep ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Sivil ekipler, otomobille bölgeye giderek kendilerinden 30 lira ücret isteyen korsan otoparkçı İ.H.B'yi polis kimliklerini göstererek gözaltına aldı. Oradan alınan görüntüler, ekiplerin kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltı Anı

Korsan otoparkçının, sivil ekipten para talep ettiği an ve polis tarafından yakalanması anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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