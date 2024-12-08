DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.471.681,05 0,4%

Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı

Adana'da dur ihtarına uymayan otomobilin peşinden giden yunus ekibindeki 2 polis yaralandı. Olayla ilgili gözaltılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 01:22
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir trafik kovalamacası sırasında iki yunus polisi yaralandı. Olay, Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi.

Plakası 01 ANN 227 olan otomobilin sürücüsü, motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Takip eden polis ekiplerinin bulunduğu motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi.

Otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybettiği aracıyla direğe çarparak durabildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve ambulans, yaralı polisler için müdahalede bulundu.

Yaralanan polislerden biri ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı polis Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı. Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı. Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
2
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
3
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
4
Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Sonrası Eleştirilere Yanıt Verdi
5
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
6
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor