Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir trafik kovalamacası sırasında iki yunus polisi yaralandı. Olay, Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi.

Plakası 01 ANN 227 olan otomobilin sürücüsü, motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Takip eden polis ekiplerinin bulunduğu motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi.

Otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybettiği aracıyla direğe çarparak durabildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve ambulans, yaralı polisler için müdahalede bulundu.

Yaralanan polislerden biri ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı polis Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı. Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı. Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.