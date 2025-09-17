Adana'da Kumar Baskını: 49 Kişiye 453.103 TL Ceza

Adana'da Tepebağ'daki iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 49 kişiye toplam 453.103 TL idari para cezası kesildi; iş yeri sahibi A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:47
Tepebağ'da tombala oynarken yakalandılar

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği baskında, bir iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen kişilere yönelik işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Baskında kapı "koçbaşı" ile kırılarak içeri girildi ve içerideki kalabalık grup tombala çekilişi yaparken yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 49 kişiye toplam 453.103 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.Ş. (38) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı ve ekiplerin iş yerinin kapısını kırarak içeriye girmesi, polis kamerasınca kaydedildi.

