Adana'da Kumar Baskını: 49 Kişiye 453.103 TL Ceza

Tepebağ'da tombala oynarken yakalandılar

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği baskında, bir iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen kişilere yönelik işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Baskında kapı "koçbaşı" ile kırılarak içeri girildi ve içerideki kalabalık grup tombala çekilişi yaparken yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 49 kişiye toplam 453.103 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.Ş. (38) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı ve ekiplerin iş yerinin kapısını kırarak içeriye girmesi, polis kamerasınca kaydedildi.