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Adana'da Kundaklama Şüphesinde 1 Tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde bir fabrika kundaklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:15
Adana'da Kundaklama Şüphesinde 1 Tutuklama

Adana'da Kundaklama Olayı: 1 Kişi Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, fabrika kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 2024 tarihinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Yapılan araştırmalar sonucunda, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Elde edilen görüntüler doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi; Y.S, A.A ve B.Ş. olarak tespit edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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