Adana'da Kuraklık Balıkları Telef Ediyor: Sulama Kanallarında Kitlesel Ölümler

Adana'da Kuraklık Balıkları Telef Ediyor

Seyhan Baraj Gölü'nden su verilmemesi sulama kanallarında yaşamı tehdit ediyor

Adana'da, sulama kanallarına su verilmemesi nedeniyle balık ölümleri sürüyor. Seyhan Baraj Gölü'nden su akışının kesilmesi, kanallarda su seviyesinin düşmesine ve kötü kokunun yayılmasına yol açtı.

Kanallardaki kuraklık ve kirlilik yüzünden canlı yaşamı tehlikede. Mavi Bulvar'daki sulama kanalında geçen hafta yüzlerce balığın telef olduğu, bazı balıkların ise hayatta kalmaya çalıştığı gözlendi.

Kanala su sağlanmaması nedeniyle kurtulamayan bu ölümler, bölgeden gelen görüntülere de yansıdı. Yerel halk ve çevre gözlemcileri, sorunun devam ettiğini bildiriyor.

Adana'da yaşanan susuzluk, bölgenin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını gösteriyor ve tarımsal su kaynakları ile ekosistemi derinden etkiliyor.

Yetkililerin ve ilgili kurumların alacağı önlemler, hem tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de kanallardaki canlı yaşamı açısından kritik önem taşıyor.

