Adana'da Kuraklık Balıkları Telef Ediyor: Sulama Kanallarında Kitlesel Ölümler

Seyhan Baraj Gölü'nden su akışının kesilmesiyle Adana'da sulama kanallarında balık ölümleri devam ediyor; Mavi Bulvar'da yüzlerce balık telef oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:07
Adana'da Kuraklık Balıkları Telef Ediyor: Sulama Kanallarında Kitlesel Ölümler

Adana'da Kuraklık Balıkları Telef Ediyor

Seyhan Baraj Gölü'nden su verilmemesi sulama kanallarında yaşamı tehdit ediyor

Adana'da, sulama kanallarına su verilmemesi nedeniyle balık ölümleri sürüyor. Seyhan Baraj Gölü'nden su akışının kesilmesi, kanallarda su seviyesinin düşmesine ve kötü kokunun yayılmasına yol açtı.

Kanallardaki kuraklık ve kirlilik yüzünden canlı yaşamı tehlikede. Mavi Bulvar'daki sulama kanalında geçen hafta yüzlerce balığın telef olduğu, bazı balıkların ise hayatta kalmaya çalıştığı gözlendi.

Kanala su sağlanmaması nedeniyle kurtulamayan bu ölümler, bölgeden gelen görüntülere de yansıdı. Yerel halk ve çevre gözlemcileri, sorunun devam ettiğini bildiriyor.

Adana'da yaşanan susuzluk, bölgenin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını gösteriyor ve tarımsal su kaynakları ile ekosistemi derinden etkiliyor.

Yetkililerin ve ilgili kurumların alacağı önlemler, hem tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de kanallardaki canlı yaşamı açısından kritik önem taşıyor.

ADANA’DA KANALLARA SU VERİLMEDİĞİ İÇİN BALIKLAR TELEF OLMAYA DEVAM EDİYOR.

ADANA’DA KANALLARA SU VERİLMEDİĞİ İÇİN BALIKLAR TELEF OLMAYA DEVAM EDİYOR.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
4
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
5
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
6
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı