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Adana'da Kurallara Uyan Sürücülere Kebap İkramı

Adana'da döner kavşak kurallarına uyan sürücüler kebap ile ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:08
Adana'da Kurallara Uyan Sürücülere Kebap İkramı

Adana'da Trafik Kuralları Ödüllendirildi

Adana'daki trafik ışığı bulunmayan döner kavşaklarda kurallara uyan sürücülere kebap ikram edildi. Bu etkinlik, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından düzenlendi.

Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı

Ekipler, Seyhan Nehri ile ayrılan Çukurova ve Yüreğir ilçelerini bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki modern döner kavşaklarda sürücülere bilgilendirme yaptı. Kavşak içerisindeki araçların geçiş önceliğine dikkat çekildi.

Kebap İkramlarıyla Teşvik

Kurallara uyan sürücülere, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi bir restoran tarafından hazırlanan kebaplar ikram edildi.

Trafikte Güvenlik Vurgusu

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sürücüler, kavşakta yoğunluk olduğunda diğer araçların geçişini bekleyerek yollarına devam etmelidir" dedi. Çuhadar, döner kavşakların yapılmasının ardından iki bölgede yaralamalı kazaların sayısının azaldığını vurguladı.

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