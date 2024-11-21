Adana'da Kurşunlama Olayında İki Sanığa 11 Yıl Hapis Talebi

Adana'da Ev ve Araç Kurşunlama Davası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, banka hesabı açıp kendi kullanımları için bir kişiyi ikna edemeyen O.E. ve V.U., iddialara göre, evini ve otomobilini kurşunladı. İki sanığın, 11 yıl hapis cezasıyla yargılanacağı davanın detayları ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

7 Ekim 2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşen kurşunlama olayında, S.Y. adlı mağdurdan kendi kullanımları için banka hesabı açmasını isteyen sanıklar, bu talebin reddedilmesi üzerine tartışmaya girdi. Davanın iddianamesine göre, O.E. ve V.U. gece saatlerinde S.Y.'nin evinin önüne gelerek tabanca ile 10 el ateş etti. Yapılan ateş sonucu, S.Y.'nin otomobiline 3, evine ise 7 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Sanıkların Suçlamaları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanıklara “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 3 yıl 4 ay ile 11 yıl arasında hapis cezası verilmesi talep edildi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmemekte ve gelecek günlerde başlayacak yargılama sürecini beklemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.