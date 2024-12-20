Adana'da Kuyumcu Dükkanı Silahlı Soygunu: 3 Zanlı Kaçtı, Polis Peşlerinde

Adana'da Silahlı Soygun: Kuyumcu Dükkanı Hedef Alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir kuyumcu, silahlı şahısların hedefi oldu. Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki olayda, 3 kişi, ellerinde kalashnikov piyade tüfeğiyle kuyumcu dükkanına girdi.

Silahlarla Tehdit Edilen Çalışanlar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kuyumcudaki 5 çalışanı silahla yere yatırarak öldürmekle tehdit ettiği görüldü. Soygun sırasında çalışanların büyük bir paniğe kapıldığı öğrenildi.

Altınlar Çalındı, Zanlılar Kaçtı

Şüpheliler, iş yerindeki bir miktar altını alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Paniğe Neden Olan Olay Sonrası İncelemeler Başlatıldı

Polis ekipleri, kuyumcunun güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütmeye başladı. Zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.