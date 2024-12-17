Adana'da Kuyumcuda Soygun Girişimi: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Soygun Girişimi ve Tutuklamalar

Adana'da bir kuyumcuya silahlı soygun girişimi, iş yeri sahibinin cesaretiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Olayın ardından aynı gün akşam saatlerinde bir bakkala giren 4 kişinin yakalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Olayın Gelişimi

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde, 12 Aralık'ta Cuma S. (58) adlı kuyumcuya gelen 3 kişi, birinin silahlı olduğu soygun girişimini gerçekleştirdi. Ancak, iş yeri sahibi Cuma S.'nin zanlıların üzerine yürümesi sonucu soygun başarısız oldu.

Aynı gün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde Zekeriye L. (44) tarafından işletilen bakkala gelen 3 kişi, burada da bir silah eşliğinde iş yeri sahibinin cep telefonunu ve yaklaşık 2 bin lirasını gasp etti.

Polis Operasyonu

İhbarlar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda olaya karışan 4 kişinin kimliği tespit edildi: M.N. (14), H.C. (16), Ömer E. (18) ve Ali E. (19).

Şüphelilerin ikametlerine yapılan baskınlar neticesinde ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.

Güvenlik Kameraları Olayı Belgeledi

Kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, içeriye giren 3 zanlıdan birinin, elindeki tabancayı iş yeri sahibi Cuma S.'ye doğrultması dikkat çekti. Cuma S.'nin üzerine yürümesi sonrasında zanlılar derhal mekandan uzaklaştı.

Bakkalda ise güvenlik kamerası görüntülerinde, içeriye giren 3 zanlıdan birinin silahı iş yeri sahibine doğrultarak paraları talep ettiği, kısa süreli bir arbede yaşandığı ve soyguncunun arkadaşlarıyla birlikte kaçtığı görüldü.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Adana'daki bir kuyumcuyu silahla soyma girişimleri başarısız olduktan sonra bir bakkala girerek iş yeri sahibinin para ve cep telefonunu gasbeden 2'si çocuk 4 kişi tutuklandı. Kuyumcu ve bakkaldaki olay anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'daki bir kuyumcuyu silahla soyma girişimleri başarısız olduktan sonra bir bakkala girerek iş yeri sahibinin para ve cep telefonunu gasbeden 2'si çocuk 4 kişi tutuklandı. Kuyumcu ve bakkaldaki olay anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.