Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın Çalan Çalışan Tutuklandı

Adana'da Altın Hırsızlığı: Çalışan Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan işçi, güvenlik kameralarının görüntüleriyle yakalandı ve tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Kuyumcu sahibi G.Ö, dükkanındaki altınların çalındığını fark ettiğinde durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir soruşturma başlattı.

Güvenlik Kamerası İle Yakalandı

Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Anıl Y isimli işçinin, altınları çalan kişi olduğunu belirledi. Görüntülerde, Anıl Y'nin, öncelikle bazı müşterilerle ilgilendikten sonra altınları geri bırakıyormuş gibi yapıp, avucunda sakladığı altınları cebine koyduğu anlar yer aldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Polis ekipleri, şüpheli Anıl Y'yi gözaltına aldı ve hırsızlık yaptığına dair kanıtları topladı. Anıl Y'nin, çaldığı altınları bozdurarak elde ettiği parayı harcadığı iddiaları da dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Anıl Y, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.