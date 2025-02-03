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Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 100 Bin Lira Çalındı: Hırsızlık Şüphelisi Aranıyor

Adana'da kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin lira çalan hırsızlık şüphelisi için polis arama çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:42
Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 100 Bin Lira Çalındı: Hırsızlık Şüphelisi Aranıyor

Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık: 3 Kilogram Altın ve 100 Bin Lira Çalındı

Adana'da bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin lira çalan hırsızlık şüphelisi için polis harekete geçti. Olay, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması ile tespit edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Kaçış Yolu

Özel güvenlik ekipleri, alarmın devreye girmesi üzerine hemen durumu polise bildirdi ve kuyumcunun önüne gitti. Ancak şüpheli, güvenlik ekiplerinin geldiğini fark edince havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçmayı başardı.

Polis İnceleme Başlattı

Olay yerine intikal eden polis, kuyumcunun kasasında yapılan incelemelerde 3 kilogram altın ve 100 bin liranın çalındığını belirledi. Hırsızın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtları üzerinde incelemelere devam ediyor ve şüphelinin yakalanması için her türlü önlemi alıyor.

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