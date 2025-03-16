Adana'da Kuzen Cinayeti: 27 Yaşındaki İbrahim, 29 Yaşındaki Yakup'u Vurdu

Adana'da Kuzen Cinayeti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan dramatik olayda, Şeyhmurat Mahallesi'nde 27 yaşındaki İbrahim Y., amcasının oğlu 29 yaşındaki Yakup Y.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, iki kuzen arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddialarıyla meydana geldi. İbrahim Y, sokakta Yakup Y'ye ateş açtı ve kurşunlar hedefini buldu.

Yakup Y'nin yaralandığını gören yakınları, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ne yazık ki Yakup Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet sonrası, Yakup Y'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren İbrahim Y ise jandarma ekiplerine teslim olarak teslim oldu.