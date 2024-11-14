Adana'da Kuzen Cinayeti: Olay Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. 11 Kasım tarihinde Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda E. Işık, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzeni Hakan Işık'ı otomobilinde tabancayla vurdu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının kuzeni Hakan Işık'ın otomobilinin önünü kestiği ve ardından aracından inip ardı ardına ateş açtığı görülüyor. Saldırgan, olay yerinde aracını bırakarak kaçarken, Hakan Işık yaralı olarak kendi otomobiliyle olay yerinden uzaklaşıyor.

Olayın ardından Hakan Işık, İmamoğlu Devlet Hastanesi yakınlarına ulaşarak acil serviste ilk müdahale aldı. Ancak, müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın failinin kuzeni E. Işık olduğu belirlenirken, cinayet zanlısının yanı sıra olayla bağlantılı olduğu öne sürülen babası, ağabeyi ve diğer kuzeni de tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.