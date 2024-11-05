Adana'da Manevra Sonucu Sulama Kanalına Düşen Araç

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra neticesinde sulama kanalına düştü. Olay, Çanaklı Mahallesi İnci Sokak üzerinde gerçekleşti.

Çarpmanın Ardından

Alparslan Bozkurt isimli sürücünün kullandığı 80 AL 014 plakalı cip, önüne çıkan sahipsiz köpek nedeniyle kontrolünü kaybederek yarısı dolu olan sulama kanalına düştü. Sürücü, kazada yara almadı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Sürücünün Açıklamaları

Olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bozkurt, köpeğin aniden önüne çıktığını ve bu durumun paniğe neden olduğunu ifade ederek, "Aracımla ilerlerken birden köpek belirdi. Sulama kanalının etrafında koruma bulunmadığı için doğrudan kanala düştüm. Bu tür olayların burada sıkça yaşandığını gözlemliyorum. Yetkililerden, kanalın çevresinin kapatılmasını ve bu soruna bir çözüm getirilmesini talep ediyoruz," şeklinde konuştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan cip sulama kanalına düştü.