Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Adana'da Mekke'nin Fethinin Anlamı Vurgulandı

Adana'da, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinlik, Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlendi.

Programın Detayları

"Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" temalı etkinlikte, katılımcılara sinevizyon gösterimi sunuldu. Bunun yanı sıra, Kur'an-ı Kerim okundu ve bir şiir dinletisi gerçekleştirildi.

AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz’ın Açıklamaları

AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, etkinlikte yaptığı konuşmasında, bugün tarihin en önemli ve büyük zaferlerinin başında gelen Mekke'nin fethini anmak üzere toplandıklarını ifade etti. Beyaz, Mekke’nin fethinin sadece coğrafi bir zafer olmadığını, aynı zamanda yüce bir inancın ve kutlu bir direnişin sembolü olduğunu vurguladı.

Beyaz, "Mekke'nin fethi sadece bir şehrin zaferi değil, tüm mazlumların özgürlük ve adalet mücadelesinin de zaferidir. Mekke, bir zamanlar İslam'a karşı savaşanların kalesiydi. Ancak, Hazreti Muhammed ve sahabeler, hiçbir güç karşısında teslim olmadılar. Onlar, Mekke'yi değil, tüm insanlık tarihini değiştirdiler," diye belirtti.

Beyaz, Kudüs'ün özgürlüğü için direnen kardeşlerin var olduğuna da dikkat çekerek, "Kudüs, sadece bir şehir değil, tüm müminler için bir simge ve kimliktir. Kudüs, bir halkın direnişinin ve inancının sembolüdür," dedi.

Katılımcılar ve Toplumsal Destek

Programa, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılarak bu tarihi anı paylaştı.