Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava

İddianame kabul edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan Y.B. hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 Ekim 2024'te tutuklanan Y.B. için işlem yapıldı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda Y.B.'nin poşete gizlediği 59,5 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

Operasyon sırasında, metruk evde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi ve sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.