Adana'da metruk evde uyuşturucu satışı: Sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk bir evde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık N.T., mahkeme tarafından ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve hüküm

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık N.T., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı; avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcılık iddiaları

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 3 Haziran 2024'te Yenibey Mahallesi'ndeki metruk evde gece saatlerinde buluştuğu kişiye 16,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın kişisel kullanımı aşan miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduuğunu ifade ederek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Sanık savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti ve beraatini istedi. Avukatın beyanı alındıktan sonra mahkeme heyeti, N.T.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.