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Adana'da Mezarlık Katliamı: Sanığa 3 Kez Müebbet İstemi

Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldüren sanığa 3 kez müebbet ve silah taşıma suçundan ceza istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:37
Adana'da Mezarlık Katliamı: Sanığa 3 Kez Müebbet İstemi

Adana'da Mezarlık Katliamı: Sanığa 3 Kez Müebbet İstemi

Adana'da mezarlıkta gerçekleşen korkunç bir cinayet olayında, annesi ve iki kızını tabancayla öldüren sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda 21 Ekim günü intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek (20), ablası Gaye Gerçek (22) ve annesi Şenay Gerçek (44) ile buluşan Şemsettin Erkuvan (47) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

26 Ekim'de tutuklanan sanık, yaptıklarını oğlu Muzaffer'in intiharından sorumlu tutarak gerçekleştirdiğini ifade etti. İddianamede, olay günü Güldane Gerçek’in, dini nikahlı eşinin mezarını ziyarete gittiği ve orada sanıkla karşılaştığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

İddianameye göre, Güldane Gerçek, kayınbabasının evindeki kızını görmek için ablası Gaye’ye haber verdi. Gaye, Dudu Erkuvan’ı telefonda arayarak çocuğu mezarlığa getirmesini istemiştir. Dudu, kucağındaki kız çocuğu ile mezarlığa geldikten sonra, Güldane çocuğunu severken sanık motosikletle olay yerine geldi.

İlgili iddianamede, sanığın aniden tabancasıyla 3 kadına ateş açarak kaçtığı bilgisi yer aldı. Sanık, ifadesinde "Öfkeliydim, dayanamayıp ateş ettim" dedi.

Şemsettin Erkuvan'ın, "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, yanında taşıdığı ruhsatsız silah nedeniyle de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Tutuklu sanığın yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.

Olayın Ardındaki Hikaye

Bu trajik olay, Güldane Gerçek'in 24 Ağustos'ta intihar eden erkek arkadaşı Muzaffer Erkuvan'ın mezarına yaptığı ziyarette gerçekleşti. Olay, Adana’nın gündeminde geniş yer buldu ve vatandaşlarda büyük bir infial yarattı.

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