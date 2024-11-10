Adana'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde Kaza

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında, 5 kişi yaralandı. Olay, sürücü Ali C.'nin kontrolündeki 68 HU 003 plakalı minibüsün Kozan-Tapan kara yolundaki Acar Yayla mevkisinde devrilmesiyle gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek, yaralıları çevredeki hastanelere taşıdı. Yaralananların durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ise araştırılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.