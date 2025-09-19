Adana’da Minibüs Şoförünü Öldüren Tır Sürücüsünün Yargılanması Sürüyor

Adana'da 2 Aralık 2022'deki kavgada minibüs şoförünü öldürmekle suçlanan tır şoförünün yargılaması devam ediyor; bilirkişi raporu istenecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:13
Adana’da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, taraf avukatları ile tutuklu sanık hazır bulundu.

Duruşmada Gelişmeler

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan sanık Adem T. hakkında iddialar hatırlatılarak savunması alındı. Sanık, olayda öldürme kastı bulunmadığını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı, olay günü sanık ile maktul arasında geçen diyaloga ilişkin içinde görüntü bulunan flash belleği dava dosyasına sundu ve bu görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, suçun vasfı ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının sunduğu flash bellekteki görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. Şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Can Yüce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan tır şoförü ise tutuklandı.

