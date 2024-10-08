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Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'daki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 02:47
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 03:09
Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Paniği

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Güzelevler Mahallesi'nde yer alan mobilya imalathanesinde çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

İmalathanede yangın çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Yangın yerini hızlı bir şekilde saran itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine intikal etti.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan başarılı müdahale sonucunda yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın Zararları

Yangın sonucunda imalathanede hasar meydana geldi, ancak olayın büyümesi önlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede...

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede...

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede...

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede...

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede...

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

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