Adana'da Molotofkokteyli Atan Şüpheli Yakaladı, Yaralı Halde Ele Geçirildi

Adana'da Molotofkokteyli Saldırısı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına molotofkokteyli atan bir şüpheli, bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Bekçilerin Müdahalesi

Olay yerine gelen bekçilerin, kaçan şüpheliyi durdurmak için silahla ateş açması sonucu şüpheli yaralanarak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüphelinin durumu derhal sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay Yeri Güvenlik Önlemleri Altında

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından, yaralanan şüpheliye ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik, bölgedeki güvenlik önlemleri nedeniyle kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Olayın aydınlatılması için polis ekipleri bölgede detaylı çalışmalarını sürdürmektedir.

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.