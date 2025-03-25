Adana'da Molotofkokteyli İddiasıyla 4 Sanık Hakim Karşısında

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:52
Adana'da Molotofkokteyli İddiasıyla 4 Sanık Hakim Karşısında

Adana'da Molotofkokteyli İddiaları ile Başlayan Yargılama Süreci

Adana'da, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 4 sanığın yargılanması başladı. Dava, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmayla açıldı.

Sanıkların Duruşmaya Katılımı

Duruşmaya, Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. adlı tutuklu sanıklar ile bazı tanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmanın başında söz alan tanık Y.Ç, sanıklardan İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş.'yi tanıdığını belirtti. Y.Ç, "Ahmet P'yi tanımıyorum. Selman benim yakın arkadaşım. Olay günü motosikletini almıştım, fakat arızalıydı ve bu nedenle olayla ilgili bilgim yok.” dedi.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Selman Ş, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadığını ve suçlamaları reddetti. “Olaya karışan kimseyi beklemedim, bu suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet P. ve İdris T. de suçlamaları reddederek tahliye edilme talebinde bulundular. Mehmet Emin A. ise, "Olay günü elimizde sadece silah vardı, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadık.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına ve sanık İdris T'nin akıl sağlığı ile ilgili durumu değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, 2 Ocak tarihinde Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına molotofkokteyli atılmasıyla başladı. Sanıkların "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı bildirildi. Ayrıca, sanıklar hakkında tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplamda 4’ten 11 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya Federal Meclis Başkanlığı'na Julia Klöckner Seçildi
2
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı
3
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sözleri İki Köprüde Yaşatıldı
4
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki
5
İzmir'de Kamyonun Çarptığı Yaya, Hayatını Kaybetti
6
Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan ile İkili Ticarette 10 Milyar Hedefini Belirtti

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği