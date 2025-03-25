Adana'da Molotofkokteyli İddiasıyla 4 Sanık Hakim Karşısında

Adana'da Molotofkokteyli İddiaları ile Başlayan Yargılama Süreci

Adana'da, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 4 sanığın yargılanması başladı. Dava, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmayla açıldı.

Sanıkların Duruşmaya Katılımı

Duruşmaya, Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. adlı tutuklu sanıklar ile bazı tanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmanın başında söz alan tanık Y.Ç, sanıklardan İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş.'yi tanıdığını belirtti. Y.Ç, "Ahmet P'yi tanımıyorum. Selman benim yakın arkadaşım. Olay günü motosikletini almıştım, fakat arızalıydı ve bu nedenle olayla ilgili bilgim yok.” dedi.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Selman Ş, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadığını ve suçlamaları reddetti. “Olaya karışan kimseyi beklemedim, bu suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet P. ve İdris T. de suçlamaları reddederek tahliye edilme talebinde bulundular. Mehmet Emin A. ise, "Olay günü elimizde sadece silah vardı, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadık.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına ve sanık İdris T'nin akıl sağlığı ile ilgili durumu değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, 2 Ocak tarihinde Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına molotofkokteyli atılmasıyla başladı. Sanıkların "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı bildirildi. Ayrıca, sanıklar hakkında tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplamda 4’ten 11 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.