Adana'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Adana'da Motosiklet ve Otomobil Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde, Türkeli Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, motosikleti kullanan Muhammed M. yönettiği 01 AHG 029 plakalı motosikletle, A.A.A. tarafından kullanılan 01 D 6601 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Muhammed M. ve annesi Emine Ş. (52) yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları en kısa zamanda hastaneye kaldırdı. Kazanın Sebebi Araştırılıyor

Olayla ilgili olarak yetkililer, kazanın nedenine dair incelemelerini sürdürüyor.