Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. 07 AUZ 388 plakalı otomobili kullanan Ahmet Y., Karacaoğlan Mahallesi'nde 01 ANZ 877 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza Sonrası Hızlı Müdahale

Çarpışmanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.