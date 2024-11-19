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Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü, çarpan otomobil sonucu yaşamını yitirdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:03
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası Can Aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Şakirpaşa Caddesi'nde meydana gelen trajik bir kazada, 16 yaşındaki Yusuf Ekin idaresindeki motosiklet devrildi ve ardından karşı yönden gelen bir otomobil çarparak genç sürücünün hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

16 yaşındaki Yusuf Ekin'in kullandığı 01 APV 505 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmiş olan motosikletten sürüklenen genç, karşı yönden gelen 06 VAC 56 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastanede Hayat Mücadelesi

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Sürücüyü Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü bulmak amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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