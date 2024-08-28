Adana'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası!

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet kazası gerçekleşti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Kaza Detayları

Yeşiloba Mahallesi'nde, Nebi C. yönetimindeki bir panelvan, Mehmet A. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Bu kazada, motosikletin sürücüsü Mehmet A. ve arkasında oturan Eyüp Ü. yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kaza anının detaylarını ortaya koyuyor.

Vatandaşların Yardımı

Öte yandan, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, yaralılar için karton ile gölgelik oluşturarak yardımcı olmaya çalıştı.