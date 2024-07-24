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Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:44
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası Sonrası Acı Haber

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen bir kaza, bir motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 9 Temmuz tarihinde Çanaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, 41 yaşındaki Fatih Bülbül yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil ile 30 yaşındaki Emre Gürdal idaresindeki 01 ARF 725 plakalı motosikletin çarpışmasıyla gelişti. Bu talihsiz kazada, motosiklet sürücüsü Emre Gürdal, yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar ve Hastane Süreci

Kazanın ardından, motosiklet sürücüsü Gürdal, Kozan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada toplamda, iki çocuğun da arasında bulunduğu yedi kişi yaralandı.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekmeye neden oldu. Kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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