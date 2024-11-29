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Adana'da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:40
Adana'da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde Trafik Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, E.O. yönetimindeki 35 CCU 616 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AHS 705 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.O. ve arkasındaki G.O. ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi...

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi...

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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