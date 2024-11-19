Adana'da Motosiklet Sulama Kanalına Düşerek Sürücüsünü Yaraladı

Adana'da Sulama Kanalı Kazası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen bir motosiklet sürücüsünü yaraladı. Olay, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza Anı ve İhbar

Kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsünün kimliği ve motosikletin plakası henüz öğrenilemedi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıya İlk Müdahale

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı sürücü, kanaldan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni ve daha fazla detayların araştırılması için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.