Adana'da motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Danişment Mahallesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sulama kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü sulama kanalı kenarından ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet kanala düşerek sürücü ile arkasındaki kişiyi yaraladı.
Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yaralıları kanaldan çıkararak, yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
