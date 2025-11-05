Adana'da motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana Danişment Mahallesi'nde motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı; itfaiye ekipleri yaralıları çıkarıp ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:08
Adana'da motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana'da motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Danişment Mahallesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sulama kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü sulama kanalı kenarından ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet kanala düşerek sürücü ile arkasındaki kişiyi yaraladı.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri yaralıları kanaldan çıkararak, yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA'DA MOTOSİKLETİN SULAMA KANALINA DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ...

ADANA'DA MOTOSİKLETİN SULAMA KANALINA DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KANALDAN ÇIKARTILARAK AMBULANSLARLA HASTANEYE GÖNDERİLDİ

ADANA'DA MOTOSİKLETİN SULAMA KANALINA DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
2
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
3
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
4
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
5
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
6
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti
7
Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi