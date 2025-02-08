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Adana'da Motosiklet Taşıyan Sürücüye Ceza Kesildi

Adana'da açık kapıda motosiklet taşıyan sürücüye 993 lira ceza uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu durum vatandaşları harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:47
Adana'da Motosiklet Taşıyan Sürücüye Ceza Kesildi

Adana'da Motosiklet Taşıyan Sürücüye Ceza

Adana'da, otomobilin arka koltuğuna yüklediği motosikletin yarısının dışarıda kalması nedeniyle sürücüye ceza kesildi. Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde seyreden 01 LY 390 plakalı araçtaki sürücü, kapısı açık şekilde trafiği tehlikeye düşürdü.

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, trafik güvenliğinin sağlanması için yetkilileri uyardı. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri olay yerine intikal etti.

Sürücüye, trafiğin güvenliğini düzenleyen diğer hususlara uymadığı gerekçesiyle toplamda 993 lira para cezası uygulandı. Bu ilginç durum, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Adana'da alınan bu ceza, motosikletlerin taşınması konusunda dikkat edilmesi gereken kuralları bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da, otomobilin arka koltuğuna yüklediği motosikletin yarısının dışarda kalması sebebiyle...

Adana'da, otomobilin arka koltuğuna yüklediği motosikletin yarısının dışarda kalması sebebiyle aracın kapısı açık halde seyreden sürücüye para cezası verildi.

Adana'da, otomobilin arka koltuğuna yüklediği motosikletin yarısının dışarda kalması sebebiyle...

Adana'da, otomobilin arka koltuğuna yüklediği motosikletin yarısının dışarda kalması sebebiyle aracın kapısı açık halde seyreden sürücüye para cezası verildi.

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