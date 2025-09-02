DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Adana'da motosikletinde gizli uyuşturucuyu satarken yakalandı — Sanığa dava

Adana'da motosikletine gizlediği sentetik hapları satarken yakalanan B.G.D. hakkında 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:22
Adana'da motosikletinde gizli uyuşturucuyu satarken yakalandı — Sanığa dava

Adana'da motosikletinde gizli uyuşturucuyu satarken yakalandı

Sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucu hapları satarken yakalanan B.G.D. hakkında, savcılık tarafından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 11 Nisan'da tutuklanan B.G.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği ve iddianamenin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtildi.

İddianamede, B.G.D.'nin plakasız motosikletine gizlediği 49 sentetik uyuşturucu hapı, İstiklal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun arka tarafında buluştuğu D.T. ve S.K.'ye satarken polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Ayrıca sanığın merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde 56 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bildirildi. İddianamede, B.G.D.'nin deşifre olmamak için kod adı kullandığı da ifade edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli
4
İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde ‘İyi Niyetten Yoksun’
5
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
7
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: 'İsrail’den korkmuyoruz'

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter