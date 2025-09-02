Adana'da motosikletinde gizli uyuşturucuyu satarken yakalandı — Sanığa dava

Adana'da motosikletinde gizli uyuşturucuyu satarken yakalandı

Sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucu hapları satarken yakalanan B.G.D. hakkında, savcılık tarafından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 11 Nisan'da tutuklanan B.G.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği ve iddianamenin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtildi.

İddianamede, B.G.D.'nin plakasız motosikletine gizlediği 49 sentetik uyuşturucu hapı, İstiklal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun arka tarafında buluştuğu D.T. ve S.K.'ye satarken polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Ayrıca sanığın merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde 56 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bildirildi. İddianamede, B.G.D.'nin deşifre olmamak için kod adı kullandığı da ifade edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.