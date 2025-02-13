Adana'da Motosikletten 5 Bin 36 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen bir motosiklet denetiminde 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde şüpheli bir motosikleti durdurarak kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Motosikletten Çıkan Tehlike

Yapılan aramada, tam 5 bin 36 uyuşturucu hap, 1,56 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi 56 uyuşturucu etkili hap bulundu. Olayın ardından motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Hukuki Süreç Başladı

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Adana'daki bu müdahale, şehirdeki uyuşturucu mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Adana'da durdurulan bir motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.