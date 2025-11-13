Adana'da nikah salonu kavgasında havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Adana'da nikah salonunda çıkan kavga sırasında havaya ateş açan İ.D., suç aletiyle yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:00
Adana'da nikah salonunun fotoğraf sözleşmesi nedeniyle çıkan kavgada, İ.D. havaya ateş açıp kaçtı; kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 11 Kasım günü saat 10.30 sıralarında Çukurova Belediyesi Nikah Salonu önünde meydana geldi.

İddiaya göre, nikah salonunun fotoğraf sözleşmesini alan ortaklar İ.D., M.V.K. ve E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İ.D., diğerlerini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı.

Gözaltı ve Tutuklama

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay sırasında kaçan İ.D.'yi, suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

