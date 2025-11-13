Adana'da nikah salonu kavgasında havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
Adana'da nikah salonunun fotoğraf sözleşmesi nedeniyle çıkan kavgada, İ.D. havaya ateş açıp kaçtı; kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Olayın Detayları
Olay, 11 Kasım günü saat 10.30 sıralarında Çukurova Belediyesi Nikah Salonu önünde meydana geldi.
İddiaya göre, nikah salonunun fotoğraf sözleşmesini alan ortaklar İ.D., M.V.K. ve E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İ.D., diğerlerini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı.
Gözaltı ve Tutuklama
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay sırasında kaçan İ.D.'yi, suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
