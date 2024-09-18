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Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Adana'da güvenlik görevlisi cinayeti ile ilgili 2 sanığın yargı süreci devam ediyor. Cinayetle ilgili olay detayları mahkemede değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:01
Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisinin Cinayeti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan bir erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in öldürülmesi olayıyla ilgili Cihad A. ve Erhan Ü. isimli 2 sanığın yargılanması sürüyor.

Yargılama Süreci ve Duruşma Gelişmeleri

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı. Ayrıca, tanık Y.E. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık İfadeleri ve Savunmalar

Tanık Y.E., sanıkların kendisini otogara bıraktığını belirterek, "Araçta cinayetle ilgili bir konu konuşulmadı. Sıradan konuşmalar yaptık. Olay günü sanıkların alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğuna şahit olmadım," dedi. Sanıklardan Cihad A. ise suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Diğer sanık Erhan Ü. de maktulü öldürme amaçlarının olmadığını ifade ederek beraat talep etti.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun ciddiyetini dikkate alarak sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Olay, 6 Haziran 2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, sanıklar Cihad A. ve Erhan Ü. tarafından darbedilip bıçaklanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından sanıklar 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştır.

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Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

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