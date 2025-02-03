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Adana'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Misyonunu İzledi

Adana'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı uzay misyonunu anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izleyerek uzaya olan hayranlıklarını artırdı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:34
Adana'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Misyonunu İzledi

Adana'da Uzay Heyecanı

Adana'da, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izleme fırsatı buldu. Belgesel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen bu önemli görev hakkında bilgiler sunarak genç zihinleri bilgilendiriyor.

İlham Veren Anlar

Belgeseli izleyen Seyhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Barış Uçar, belgeseli çok beğendiğini belirterek, "Hayallerimizin peşinden giderek her şeyi başarabileceğimize olan inancım arttı," dedi. Öğrencinin ifadeleri, uzay keşfinin gençlere ilham verici etkisini gözler önüne seriyor.

Uzaya Duyulan İlgi

İsmail Hazar Ortaokulu öğrencisi Elif Feyza Özdemir ise, ilkokul 2. sınıftan bu yana uzaya olan ilgisinin sürdüğünü ifade etti. "4. sınıftayken Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığını duydum ve çok mutlu oldum. Bununla birlikte uzaya olan merakım daha da arttı," diyerek uzay keşfine olan tutkusunu paylaştı.

Bu olay, gençlerin uzayla ilgili girişimlere olan ilgisinin artmasına ve Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki hedeflerine katkı sağlamasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

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