Adana'da Öğrencinin Cep Telefonu Kapkaç yöntemiyle Çalındı

Adana'da Kapkaç Olayı Güvenlik Kamerasında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir öğrencinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda gerçekleşti.

İsmi henüz öğrenilemeyen öğrenci, kaldırımda yürürken cep telefonuyla oynarken bir şüpheli yanına yaklaştı ve aniden cihazı kapkaç yöntemiyle aldı. Şüpheli, olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştı.

Polis, şikayet üzerine hırsızın yakalanması için çalışmalara başladı. Çalınma olayı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.