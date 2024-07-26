Adana'da Olay: Sulama Kanalına Düşen Otomobilden 6 Kişi Kahraman Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Adana'da Sulama Kanalında Kaza: 6 Kişi Kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda, bir otomobil sulama kanalına düştü. Olay, Yeşil Bulvarı üzerinde meydana geldi; otomobilin sürücüsü ve plakasının kim olduğu henüz bilinmiyor. Kontrolden çıkan araç, sulama kanalına düşerken, içerisindeki 6 kişi zor anlar yaşadı.

Otomobilden Tahliye Olma Mücadelesi

Olay sırasında otomobilden çıkmayı başaran 6 kişi, aracın tavanına çıkarak kurtarma ekiplerinin gelmesini bekledi. Ancak, otomobilin sulama kanalında olması sebebiyle kıyıya çıkamayan bu kişiler, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların Kahramanlığı

Çevredeki vatandaşlar, durumu hızlıca fark ederek 6 kişiyi tek tek kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma anı ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bu olay, vatandaşların dayanışmasını ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.