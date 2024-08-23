Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Kuyu-17 Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen Kuyu-17 operasyonunda 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:36
Adana'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Kuyu-17 Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Kuyu-17 Operasyonu

Adana'da organize suç örgütüne karşı düzenlenen Kuyu-17 operasyonu kapsamında, gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon, Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

15 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Ağustos tarihinde yapılan operasyonda, Adana merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, suç organizzörlerinin çeşitli kanunları ihlal ederek nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit gibi suçları işledikleri tespit edildi.

Yargılama Süreci

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki süreç sonunda, elebaşı Ahmet Kurt ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. Üç kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 7 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Suçlamalar ve Elde Edilen Kanıtlar

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin mağdurlara ceza vererek, taşınmazlarına zorla el koydukları, şantaj ve cebir kullanarak varlıklarını başkalarına geçirdikleri belirlendi. Operasyonda, av tüfekleri, defterler, mağdurlar ile yapılan sözleşmeler ve zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi.

Sonuç

Bu operasyon, Adana'daki organize suç faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor ve suçluların adalet önüne çıkarılması için atılan adımları simgeliyor.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!