DOLAR
34,51 -0,13%
EURO
36,48 -0,37%
ALTIN
2.955,54 -0,7%
BITCOIN
3.346.822,23 -2,91%

Adana'da Organize Suç Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 215'e Ulaştı

Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklama sayısı 215'e çıktı. Soruşturmada 13 şüpheli daha yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:48
Adana'da Organize Suç Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 215'e Ulaştı

Adana'da Suç Örgütüne Baskın: 215 Tutuklu

Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen organize suç operasyonunda, tutuklu sayısı 215'e yükseldi. Elebaşı Ramazan Bayğara'nın liderliğindeki örgüte yönelik düzenlenen "Kuyu-37" soruşturmasında, 8 kişi daha tutuklandı.

Detaylar ve Yakalamalar

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda, 11 Kasım tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok ilde gözaltına alınan 207 şüpheliden 13'ü daha yakalandı.

Yapılan işlemler sonucunda, 4 şüphelinin Gürcistan'a, 1'inin ise Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte gerçekleştirilen duruşmada 8 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam Eden Operasyonlar

Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, 331 şüphelinin 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilirken, 286 kişi gözaltına alınmış, 207 kişi tutuklanmıştı.

Bakan Yıldırım Açıklamada Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, gözaltına alınan şüphelilerin işlediği suçların arasında örgüt kurmak, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçların bulunduğuna dikkat çekti.

El Koyulan Malzemeler

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah gibi çeşitli silahlar, çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para bulunuyor. Ayrıca, birçok dijital materyal ve suç eşyasına da el konulmuş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan...

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" soruşturması kapsamında 8 kişi daha tutuklandı.

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan...

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" soruşturması kapsamında 8 kişi daha tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
2
Yabancıların Türkçe Hataları Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor
3
TDV'den Huriye Martı İddialarına Cevap: 'Araçlar Öz Kaynaklardan Karşılanıyor'
4
İsrail Saldırısında Yaralanan Lübnanlı Kadın Futbolcudan Umut Veren Haber
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım Ayında Yoğun Diplomasi Yürüttü
6
Lübnan'ın Sağlık Sistemi İsrail Saldırılarıyla Daha Fazla Zorlukla Karşı Karşıya
7
Bangkok'taki Sea Life Ocean World: 30 Bin Deniz Canlısının Evi

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor