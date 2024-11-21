Adana'da Organize Suç Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 215'e Ulaştı

Adana'da Suç Örgütüne Baskın: 215 Tutuklu

Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen organize suç operasyonunda, tutuklu sayısı 215'e yükseldi. Elebaşı Ramazan Bayğara'nın liderliğindeki örgüte yönelik düzenlenen "Kuyu-37" soruşturmasında, 8 kişi daha tutuklandı.

Detaylar ve Yakalamalar

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda, 11 Kasım tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok ilde gözaltına alınan 207 şüpheliden 13'ü daha yakalandı.

Yapılan işlemler sonucunda, 4 şüphelinin Gürcistan'a, 1'inin ise Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte gerçekleştirilen duruşmada 8 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam Eden Operasyonlar

Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, 331 şüphelinin 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilirken, 286 kişi gözaltına alınmış, 207 kişi tutuklanmıştı.

Bakan Yıldırım Açıklamada Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, gözaltına alınan şüphelilerin işlediği suçların arasında örgüt kurmak, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçların bulunduğuna dikkat çekti.

El Koyulan Malzemeler

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah gibi çeşitli silahlar, çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para bulunuyor. Ayrıca, birçok dijital materyal ve suç eşyasına da el konulmuş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" soruşturması kapsamında 8 kişi daha tutuklandı.

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" soruşturması kapsamında 8 kişi daha tutuklandı.