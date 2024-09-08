Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alan Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, etkili müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için, olay yerine hızlı bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi.

Havadan ve Karadan Etkili Müdahale

Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önledi ve yangını kontrol altına almayı başardı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.