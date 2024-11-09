Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangın hakkında yapılan ihbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler yönlendirildi. Uzun süren mücadelenin ardından, yangın kontrol altına alındı ve bölgede şu anda soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.