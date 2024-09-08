Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Adana'da Yangın Çıktı

Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, Kösefakılı Mahallesi çevresinde büyük bir endişe yarattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hızla İhbar Yapıldı

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çeşitli önlemler alındı ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

Havadar ve Karadan Müdahale

Söndürme helikopterleri ve arazözlerle desteklenen ekipler, ormanlık alandaki yangının yayılmadan kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.