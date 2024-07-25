Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:07
Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Feke'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'nın Feke ilçesinde, Kazancı Mahallesi yakınlarında ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın anında bölgedeki sakinlerin ve orman varlığının güvenliği için hızlıca harekete geçildi.

Helikopter ve Arazözler Bölgeye Yönlendirildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale için bölgeye helikopter ve arazözler sevk etti. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangına müdahalede bulunan ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları