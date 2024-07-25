Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Feke'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'nın Feke ilçesinde, Kazancı Mahallesi yakınlarında ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın anında bölgedeki sakinlerin ve orman varlığının güvenliği için hızlıca harekete geçildi.

Helikopter ve Arazözler Bölgeye Yönlendirildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale için bölgeye helikopter ve arazözler sevk etti. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangına müdahalede bulunan ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte.