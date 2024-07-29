Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan kamaralar devreye sokularak müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'nde Yangın Patlak Verdi

Yangın, özellikle Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkili oldu. Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

Helikopterlerle Yangına Müdahale Ediliyor

Alevlere karşı mücadelenin sürdüğü çalışmaların içinde, yangın söndürme helikopterleri de aktif bir şekilde yer alıyor. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.