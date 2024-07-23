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Adana'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Feke ilçesinde çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:22
Adana'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Adana'da Yönetim Havadan ve Karadan Devreye Girdi

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildirilirken, bölgedeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiği görüldü.

Yangın İhbarı ve Müdahale Ekipleri

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, acil bir şekilde bölgeye sevk edildi. Helikopter ve areröz araçları, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin yoğun çabası ile her an müdahale edilen yangında, can ve mal kaybı olmaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yangının büyümesine engel olunması için tüm önlemler alınmakta.

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