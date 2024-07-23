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Adana'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:52
Adana'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın etkin bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Akkaya Mahallesi, Abdiuşağı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını başladı. Olayın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangın bölgesine 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeli gönderildi. Yangının devam ettiği küçük ve zorlu arazi koşullarında, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale çabaları sürdürülüyor.

Gelişmeler için takipte kalın.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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