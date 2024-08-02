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Adana'da Orman Yangınına Müdahale Eden Helikopter Suya Düştü

Adana'daki orman yangınına müdahale eden helikopter, su alırken kaza yaptı. 5 personel sağ olarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:33
Adana'da Orman Yangınına Müdahale Eden Helikopter Suya Düştü

Adana'da Helikopter Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su almak için iniş yaparken kaza kırıma uğradı. Olay hakkında bilgi veren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, helikopterde bulunan 5 personelin kazadan kurtulduğunu açıkladı.

Yangın Bilgisi ve Müdahale Ekipleri

Yangın, Kızlarsekisi Mahallesi'nde saat 15:45'te, henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iki söndürme helikopteri ve arazözlerle hızlı bir şekilde müdahalede bulunuldu.

Helikopterin Kazası

Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan Mi-8 tipi helikopter, saat 16:20'de suya düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi ve personel başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Sağlık Durumu ve Yangın Kontrolü

Kurtarılan personel, olay yerinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Vali Köşger, helikopter kazasının dışında herhangi bir can kaybı veya sağlık sorunu yaşanmadığını belirtti. Yangın ise ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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